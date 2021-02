En il Grischun sa preparan per il mument 1'872 emprendistas ed emprendists sin lur examen. Cun la situaziun actuala n'è quai per blers dentant betg uschè simpel. Tscherts manaschis cun emprendists èn numnadamain amez il lockdown.

Examens duajan avair lieu sco usità

Tenor il manader da l'Uffizi per la furmaziun professiunala dal chantun Grischun saja la devisa quest onn da pussibilitar da far ils examens finals uschè normal sco pussibel. Tut ils manaschis d'emprendissadi emprovian da pussibilitar a lur emprendists ed emprendistas ina normala finiziun. Spustar ils examens u far pli simpels examens na saja nagina schliaziun. Quai faschess be pli grev ad ils emprendists e las emprendistas da fitgar pe en lur via professiunala.