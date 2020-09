Sch'il lavurant sto lavurar en homeoffice ha il patrun da surpigliar las spesas. Per exempel ils custs da palpiri, patronas u in stampader. Era per mobiglia ergonomica ha il patrun da pajar sch'ins na po betg emprestar ina sutga u ina tastatura da la firma.

Sch'il lavurant è facultativ en homeoffice lura na sto il patrun betg surpigliar tut ils custs. En ina tala situaziun ston ins chattar ina schliaziun individuala che correspunda per il lavurant sco era per il patrun.