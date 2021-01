Il di cumenzà per Marcus Caduff en ses biro. El telefonescha cun differentas branschas per sentir il puls, legia e respunda mails. «Jau sun mirveglius tge ch'il Cussegl federal decida en paucas uras». Per il minister d'economia è quai in temp fitg intensiv. Igl haja dà insaquanta notgs ch'el n'haja betg durmì bain. «Il squitsch da stuair prender decisiuns è fitg grond».

Sa vilentar na gida nagut

Curt suenter las 14:00 survegn el il mail da la Confederaziun cun las novas mesiras. Ch'il Cussegl federal serra las stizuns n'è per el betg necessari. «Sa vilentar na gida nagut. Jau stos empruvar da chattar soluziuns». Marcus Caduff discutescha cun ses team, tge che questas mesiras muntan per il Grischun per pudair dar pled e fatg a las medias.

Maraton d'intervistas

Tut las medias dal chantun vulan savair, tge ch'il minister d'economia pensa da las novas restricziuns. Caduff dat in'intervista suenter l'autra. Oz na basta quai betg pli dad ir sin loipa. Normalmain prend jau peda da far passlung. Uschia poss jau ventilar mes chau». Il di va a fin en biro. «Jau sun stanchel aber jau na sun betg il sulet – qua stuain nus tras».