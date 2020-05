Tgi che lavura en la gastronomia n'ha savens betg temps da lavur regulars. Ensemen cun il schluccament che ustarias e restaurants dastgan puspè avrir, èsi perquai er stà necessari da far adattaziuns als cunfins per cunfinaris che lavuran en Grischun e vivan per exempel en l'Italia. Uschia èn averts dapi mardi er durant la notg ils posts da cunfin da Campocologno, Castasegna, Müstair e Martina, quai per persunas che lavuran en Svizra e bandunan pir tar la saira u la notg il pajais. Quai ha confermà il chantun sin dumonda.

Enfin uss eran ils cunfins serrads durant la notg.

Peter Peyer betg dal tut cuntent cun agir da Confederaziun

En connex cun las adattaziuns n'è il cusseglier guvernativ Peter Peyer betg dal tut cuntent cun l'agir da la Confederaziun. Ins na possia betg decider da dar liber la gastronomia e lura betg ponderar, co reglar l'ir e vegnir dals cunfinaris che lavuran en questa branscha.

Nus spetgain che l'administraziun da duana procura per avunda persunal, per er pudair avrir durant 24 uras, nua ch'igl è necessari.

Ensemen cun las autoritads hajan els uss chattà a curta vista soluziuns per garantir che cunfinaris che lavuran per exempel enfin tard la saira, pon anc la saira passar il cunfin ed ir a chasa.