La nova varianta dal coronavirus possia engrevgiar il cumbat cunter la pandemia da corona. Per la taskforce da la Confederaziun dovria ord quest motiv mesiras pli restrictivas – ed er il Cusseglier federal Guy Parmelin na sclauda betg ulteriuras mesiras.

Gia 5 cas cun nova varianta en Svizra

Fin sonda ha la Svizra ed il Principadi dal Liechtenstein registrà trais cas da la nova varianta da la Gronda Britannia: in cas en il Grischun, in en il chantun Turitg ed in el Principadi dal Liechtenstein.

Tut ils stretgs contacts sa chattian en quarantina, ha confermà il BAG envers differentas medias. En pli vegnian en tals cas ils contacts dals contacts sclerids. Tar almain duas da las trais persunas sa tractia da persunas cun dimmora en la Gronda Britannia, nua ch'il virus è cumparì sco emprim. Tar la persuna en il chantun Turitg sa tractia d'in Svizzer che lavuria en Gronda Britannia e saja turnà per ils dis da festa en Svizra.

Plinavant ha il BAG confermà ch'ins haja entant er chattà dus cas da la nova varianta da l'Africa dal Sid. Ina persuna sa chattia en il chantun Sviz ed ina en Frantscha. Ins saja en contact cun las autoritads dal chantun Sviz e da la Frantscha.

Chattà a l'ETH Turitg Chattà quests dus cas hajan ins en rama da lavurs da perscrutaziun a l'ETH Turitg. 500 persunas sajan vegnidas sequenzadas da persunas testadas positivas. Tar duas provas han ins chattà la varianta da l'Africa dal Sid. Quella da la Gronda Britannia n'han ins betg chattà qua.

Ristg augmentà entras nova varianta

Per la task-force da la Confederaziun s'augmentia la necessariadad per mesiras pli strictas per in bun tant pervi da la nova varianta. La nova varianta saja in ulteriur ristg per la Svizra, damai ch'i saja entras quel anc pli grev da controllar la pandemia.

Per evitar che la nova varianta sa derasia en Svizra u per almain franar la derasaziun, saja necessari dad immediat reducir contacts e dad augmentar las capacitads da test e contact tracing en ils chantuns, sco er da realisar a moda consequenta mesiras d'isolaziun e da quarantina. Ma, las mesiras d'enfin uss gidian er gia encunter la nova varaianta, scriva la task-force vinavant. Per dar vinavant il virus dovria contacts e perquai saja tant pli impurtant d'impedir il virus entras reducir ils contacts tant sco pussaivel.