Las interpresas pertutgadas finanzialmain da la crisa da corona duain pudair segirar per gronda part las plazzas da lavur e las entradas. Perquai sustegna la regenza l'economia grischuna supplementarmain cun 80 milliuns francs, ed ella ha preparà in pachet cun differentas mesiras d'accumpagnament.

La regenza ha infurmà il glindesdi davart il pachet da mesiras chantunal per sustegnair l'economia dal Grischun. Las mesiras da la Confederaziun per franar la derasaziun dal coronavirus han er grond'influenza sin l'economia chantunala.

La regenza grischuna beneventa il sustegn finanzial da la Confederaziun per minimar il donn economic da las mesiras. Questas mesiras na vegnian dentant tenor il cusseglier guvernativ Marcus Caduff betg a tanscher per sustegnair tut ils pertutgads. Per quest motiv ha la regenza grischuna decis in pachet da mesiras supplementaras.

Credit dad 80 milliuns francs

Il chantun ha deliberà garanzias chantunalas en la dimensiun dad 80 milliuns francs. Questa garanzia solidarica è limitada a maximalmain 15% dal retgav da la svieuta ed a 5 milliuns francs per interpresa. Il chantun surpiglia ina garanzia da perdita da 100%. Quai dentant premess che las pussaivladads da credit garantidas da la Confederaziun èn exauridas e ch'il basegn supplementar da liquiditad è cumprovà. Ensemen cun il sustegn finanzial da la Confederaziun stattan uschia a disposiziun per l'economia grischuna radund ina mesa milliarda francs.

Fin la fin da l'onn 2020 desista il chantun d'incassar tschains da retard e taxas d'admoniziun per quints dal chantun sco per exempel la taglia, taxas e multas. La pussaivladad da prolungar il termin da pajament per quints vegnia applitgada a moda generusa per interpresas e persunas che na pon en il mument betg pajar lur quints.

Sustegn per la cultura ed il sport

Per il chantun èsi tenor il manader dal Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, Jon Domenic Parolini, impurtant d'impedir in donn gravant dal sport e la cultura grischuna. La Confederaziun metta a disposiziun en total 280 milliuns francs per reducir ils donns en ils secturs cultura e sport. Latiers tutgan indemnisaziuns per annullaziuns d'occurenzas e da projects. L'indemnisaziun cuvra dentant maximalmain 80% dal donn finanzial – la mesadad surpiglia il chantun.

Cumplementar al sustegn finanzial da la Confederaziun per il sport, ha il chantun Grischun decis da sustegnair finanzialmain las uniuns da sport. Quai per mantegnair las impurtantas structuras da sport d'utilitad publica en il chantun. Il chantun vegnia a sa mussar culant tar occurrenzas promovidas entras il chantun ch'han stuì vegnir annulladas u spustadas.

Surdadas da lavur entras il chantun tenor prioritad

Las proceduras da surdada cuntinueschan e duain vegnir liquidadas sche pussaivel senza retard. Entras quest pass duain interpresas pertutgadas survegnir reservas d'incumbensas e pudair planisar a moda pli lianta l'andament dals affars.

«Sustegn d'urgenza funcziuna fitg bain»

Il CEO da la Banca Chantunala Grischuna, Daniel Fust, engrazia en il num da las bancas a la regenza per il pachet da mesiras supplementaras. La transacziun dals credits d’urgenza funcziunia il mument fitg bain en il chantun Grischun. Dapi la gievgia haja dà radund 475 dumondas da credit – quai en in volumen da 60 milliuns francs.

En connex cun las novas mesiras supplementaras dal chantun respunda Daniel Fust las dumondas che vegnan il mument tschentadas il pli savens en connex cun ils credits d’urgenza. Sch’ina fatschenta na possia betg pajar enavos il credit concedi, stoppia il chantun u la Confederaziun star bun. Tar pli gronds credits ston era las bancas star bun cun enfin 15%.

Sch’ils credits da la Confederaziun na tanschian betg, stoppian las bancas principalas sa gidar e porscher schliaziuns. La banca principala vegnia era en acziun sche las cundiziuns per dumandar in credit tar la Confederaziun u il chantun na sajan betg ademplidas. Daniel Fust accentuescha a la fin che las bancas emprovian tut lur pussaivel per sustegnair las interpresas pitschnas e mesaunas.