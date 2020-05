Ina hotline per geniturs cun temas

«Strusch che nus avain gì communitgà, co che nus vulain realisar las decisiuns da la Confederaziun e dal chantun èn diversas persunas s'annunuziadas tar nus che faschevan quitads», raquinta il parsura da las scolas da la citad da Cuira, Patrik Degiacomi. La maioritad dals geniturs saja dentant leda, ch'il temp da l'instrucziun a distanza saja passà.

Schliaziuns grazia a hotline e dialog cun geniturs

Per pudair quietar ils geniturs cun temas, han ins installà ina hotline. Enfin uss hajan ins adina pudì chattar schliaziuns en il dialog, uschia Degiacomi. Dentant saja da menziunar, ch'i valia er uss l'obligatori da scola. Simplamain betg laschar ir a scola l'uffant ord tema – quai na saja betg pussaivel.

A Domat ha il mainascola Jürg Carisch survegnì be in telefon dad in bab che fascheva quitads che lur figl pudess purtar a chasa il virus. «Jau hai dentant pudì quietar el», declera Carisch. Ruassaivels sajan ils geniturs er ad Ilanz/Glion ed a Mustér, sco quai ch'ils mainascolas han ditg envers RTR. Era sche temas èn qua – il scenari che geniturs na laschan betg ir a scola ils uffants ord tema para anc dad esser pauc realistic.