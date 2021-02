Berna ha ier annunzià diversas mesiras da schluccar il shutdown, ils chantuns pon uss durant la consultaziun prender posiziun tar quellas. Per la regenza dal Grischun è cler tge pretensiun ch'ella trametta a Berna: Il Grischun cun sia strategia da testar che haja purtà buns resultats saja ì ina via da piunier e duai er vegnir remunerà da la Confederaziun per sias stentas. Il pli gugent cun dapli autonomia per prender atgnas decisiuns quai che pertutga schluccar il lockdown.

«I na vegn betg a vegnir simpel»

Il president da la regenza Mario Cavigelli di dentant er, che quai na saja betg simpel da survegnir ina reacziun positiva da la Confederaziun sin las pretensiuns or dal Grischun: «La chapientscha per nossas pretensiuns n'è betg uschè gronda tar la Confederaziun perquai ch'ella sto er guardar sin ils chantuns che n'èn betg en ina situaziun uschè favuraivla sco nus, dentant igl è da mussar musclas», di el en l'intervista. Far quai vul la regenza cun represchentar ina clera posiziun e cun ina brev che pretenda tscherts pass.

Uschia schluccass il Grischun

Mario Cavigelli po er gist far propostas concretas sco el faschess ils proxims pass da schluccar. «Pass per pass dessan nus gugent er als ustiers en las regiuns ed en las citads la pussaivladad d'avrir las terrassas, lura puspè lubir occurenzas dad enfin 50 persunas ubain avrir ils museums, quai dess enavos in zic libertad a la populaziun». Sch'il Cussegl federal n'acceptia betg las pretensiuns, na saja la strategia da testar dentant tuttina betg per il giat, perquai che «noss resultats fan schon impressiun ed i dat er gia auters chantuns che preparan la medema strategia.»

Quai che mudregia in zic il president da la regenza è, che la Confederaziun na vul betg metter enturn la strategia dal Grischun per l'entira Svizra. El giavischass dapli curaschi da la Confederaziun.