La regenza grischuna ha discutà la situaziun ed ha decis ils suandants puncts:

Ils territoris da skis en Grischun pon restar averts , la situaziun epidemiologica lubescha quai.

en Grischun pon , la situaziun epidemiologica lubescha quai. Ustarias restan serradas – en territoris da skis pon terrassas puspè vegnir duvradas a partir dals 31 da december.

restan – en territoris da skis pon puspè vegnir duvradas a partir dals 31 da december. A partir dals 4 da schaner pon ins puspè consumar alcohol en ils territoris da skis.

pon ins puspè en ils territoris da skis. Ils 4 da schaner cumenza il chantun Grischun cun vaccinar persunas en chasas d'attempads en la regiun da Cuira.

Sco la regenza ha declerà mussian las mesiras effect. Il dumber da persunas en isolaziun saja sa reducì, quai valia er per la media emnila da cas d'infecziuns novas. Plinavant sajan las staziuns intensivas occupadas sco la media e betg surchargiadas. La regenza desista dentant tuttina da far schluccadas pli grondas. Quai per l'ina pervia che las cifras sur ils dis da festa èn da valitar cun precauziun, perquai ch'igl è er vegnì fatg pli paucs tests. Per l'autra saja uss d'esser precaut per betg schluccar memia baud e metter en privel il dumagnà.

Ustarias restan serradas

Per pudair mantegnair l'effect da las mesiras, sajan quellas vinavant da realisar senza excepziun. Uschia restian las ustarias serradas sur Bumaun. La regenza saja dentant pertscherta che la gastronomia saja pertutgada fermamain da las mesiras actualas. Els vulan perquai examinar la situaziun en l'onn nov, per guardar sch'ins po schluccar lura las mesiras ed er sch'i po dar ulteriur agid.

Emprimas schluccadas per ustarias en territoris da skis

Ustarias che porschan ina furma da take-away en ils territoris da skis, pon a partir dals 31 da december puspè porscher plazzas da seser sin terrassas. Per maisa pon seser maximalmain 4 persunas e tranter gruppas èsi da mantegnair ina distanza dad 1,5 meters. Ils manaschis ston plinavant metter a disposiziun ina persuna ch'è là per controllar che las mesiras vegnan resguardadas.

Endadens na pon ins vinavant betg star. Sulet per ir sin tualetta u per bandunar cabinas e gondlas è quai permiss. Il scumond d'alcohol vegn schlià cun ils 4 da schaner.

Concepts da segirezza vegnan surlavurads

Las experientschas dals ultims dis mussian che las persunas sa repartian bain en ils territoris da skis. Uschia possian er vegnir evitadas gruppas da persunas ch'augmentan il ristg da s'infectar. Nua ch'i saja stà necessari hajan ils territoris adattà ils concepts da segirezza.

Logistica cumplitgada per il vaccin

Ils 4 da schaner cumenza il chantun a vaccinar las emprimas persunas en chasas d'attempads en il conturn da Cuira, ha confermà Rudolf Leuthold, il manader da l'Uffizi da sanadad chantunal .

La logistica e co tractar il vaccin da corona da Biontech e Pfizer sa mussia dentant sco pulita sfida, ha ditg Rudolf Leuthold. Problematic na saja betg be la temperatura da -80°C cun la quala il vaccin sto vegnir conservà, mabain er il transport e che las dosas na vegnian betg sco dosas singulas. Mintgamai 5 dosas sajan ensemen e cun quai saja er da guardar sche pussibel da mintgamai vaccinar tantas persunas, sch'i na giaja in di betg si cun in da 5, lura giajan intginas dosas a perder.

Concret munta quai, ch'il chantun vul da tuttas chasas d'attempads sco emprim ina glista cun las persunas che vulan propi sa laschar vaccinar. Lura possian ins coordinar quai e silsuenter guardar ch'i vegnia vaccinà uschè effizient sco pussaivel.