Per blers chors, uniuns da musica ed uniuns da teater laics è il program mess sin glatsch. Strusch provas, quasi nagins concerts. Per betg perder commembras e commembers saja impurtant, da porscher ina sort program alternativ. Quai di per exempel Andy Kollegger, il president da l’Uniun chantunala da musica.

Ins sa disa spert vid las sairas e fins d'emna libras – e da lura puspè reactivar in'uniun è pli difficil.

In program gida a mantegnair la colleghialitad ed il spiert da l’uniun. Er sche seser tuts ensemen enturn maisa radunda n’è betg pussibel, dettia qua alternativas.

«Chalender da chant» sco alternativa

L’uniun grischuna da chant e lur presidenta Lucretia Bärtsch, quintan ch’er intgins chors vegnan a perder commembers. Blers chors hajan annullà tut il program fin Nadal. Intgins chors emprovan dentant cun provas digitalas u autras alternativas da mantegnair insatge dal chor. L’uniun vul organisar per il mais december ina sort chalender d’Advent cun videos e registraziuns dals chors.

Er tar l’Uniun per il teater popular en Grischun tuna sumegliant. Lur president, Alfonso Moser, na quinta dentant betg, che las uniuns vegnan a perder blers commembers. Tuttina saja impurtant da mantegnair la colleghialitad e dad ir qua u là ensemen en il local da prova. Evitar ch’in u l’auter banduna la gruppa da teater, il chor u l’uniun da musica, na sa lascha dentant er betg.