Ils restaurants duain survegnir agid finanzial a moda pli simpla. La Confederaziun examinescha, schebain ins pudess schluccar las reglas da cas da direzza. Quai rapportan las gasettas NZZ, Schweiz am Wochenende e Blick.

Proposta è en lavur

Ins pudessi per exempel stritgar la regulaziun, che la svieuta da l'onn passà stoppia esser sa sminuida per 40% per pudair vegnir taxà sco cas da direzza.

Il Departament da finanzas dal cusseglier federal Ueli Maurer saja londervi da preparar questa proposta. Mesemna che vegn duaja lura il Cussegl federal discutar quella, hai num en ils rapports.

Cun scriver brevs al nov president da la Confederaziun, Guy Parmelin, avevan uniuns gastronomicas e turisticas, sco er sindicats il venderdi supplitgà il Cussegl federal da finalmain prestar agid finanzial. Blers restaurants hajan gia stuì serrar.

Cavigelli pretenda agid da la Confederaziun

Cun serrar ils manaschis gastronomics il december e schaner giajan a perder al chantun radund 20% dal product naziunal brut. Quai ha cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ditg en in'intervista cun las gasettas da Somedia. Damai ch'il Grischun prestia cun las restricziuns en il turissem ina contribuziun spezial solidarica per la sanadad en l'entir pajais valia: Tgi che profitescha duai er pajar. Perquai stoppia la Confederaziun surpigliar ils custs per las perditas da la branscha.

Adattà al tema: