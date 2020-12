La populaziun vul il vaccin cunter il coronavirus e las emprimas persunas en Svizra èn gia vegnidas vaccinadas. Il proceder n’è dentant betg in simpel. Il vaccin cun lubientscha sto vegnir magasinà cun temperaturas fitg bassas e sto era vegnir dà entaifer 5 dis, di la vice-presidenta da l'uniun da medis grischuns Edith Oechslin-Decurtins. Perquai vegnian ils medis da chasa betg a dar la virola en las praticas a lur pazients. Quai saja ina vart, ma l’autra saja ch’els vegnian sa chapescha a cusseglier lur pazients da ristg, co agir. E qua saja ella da l’opiniun ch’ins possia recumandar da laschar dar la virola, di la dunna che fa part da la pratica da medis communabla «Gleis D» a la staziun a Cuira.

Experientschas en ils ulteriurs pajais en conuschentas

Las experientschas ch’ins haja fatg en ils ulteriurs pajais, mussian ch’il vaccin lubì il mument saja buns. Uschia dettia quai trais puncts da observar:

L’emprim saja sche quai dettia reacziuns negativas immediatas, qua possian ins mirar bain sin las experientschas en ils pajais vischins. Il segund punct saja da guardar sch'i dettia in effect concret sin il svilup da la pandemia, e quai possian ins constatar pir suenter la fasa da vaccinar. Ed il terz punct da observar saja, sche quai dettia en 10, 20 u 30 onns effects. Quai na possian ins simplamain betg dir il mument e stoppia viver cun quella malsegirtad.

Vaccin senza ulteriurs medicaments

In dals puncts ch’ella possia propi accentuar, saja che en il vaccin actual n’haja quai nagins medicaments supplementars, per exempel per tegnair il vaccin en ina frestgera sur pli lung temp. Sulet il medicament encunter il virus saja activs, uschia che reacziuns negativas possian vegnir sminuidas, ma betg sclausas, di Edith Oechslin.

Ina dumonda che vegnia era savens: tgi survegn la vaccinaziun? Da principi saja quai las persunas sur 65 onns che hajan era survegnì la virola cunter la grippa. Questas persunas sajan segir las primas che survegnian il vaccin. Betg in'opziun saja il vaccin il mument per dunnas en speranza e persunas cun terapias cunter cancer. Ma qua manchian per part las infurmaziuns en detagl.

Betg simpel da s’infurmar

Els vegnian per part bumbardads cun infurmaziuns da vart dal Uffizi federal da sanadad. Uschia survegnian els per part a di rapports da 30 paginas e dapli e las infurmaziuns sa midian era savens. Qua possian ils medis da chasa grischuns profitar da la lavur da la media chantunala Marina Jamnicki. Uschia vegnian las infurmaziuns uffizialas resumadas da la media chantunala ed alura surdadads als medis e medias da chasa. Uschia saja forsa da spetgar in temp, ma la gronda lavur da resumar e concretisar las mesiras per il chantun e la situaziun actuala sajan gia fatgas, di la presidenta dals medis da chasa grischuns.