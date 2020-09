Flem

La chasa da tgira e dimora Plaids a Flem duai vegnir engrondida cun 15 ulteriuras abitaziuns per persunas pli passadas. Per far quai dovri ina midada en il plan da zonas. Ina gronda part da l’areal sin il qual la surbajegiada sa chatta sto vegnir messa en la zona per edifizis publics. Il suveran sto cunquai decider davart la revisiun dal plan da zonas. Per la vischnanca na datti nagins custs, cunquai che la fundaziun da la chasa da dimora e tgira Plaids surpiglia tut ils custs. –– Plinavant vul la vischnanca da Flem cumprar per 2,36 milliuns francs la parcella cun il bajetg da la posta Flem/Waldhaus. La finamira è da rinforzar uschia il potenzial turistic dal lieu e prevegnir ad ina surbajegiada massiva.