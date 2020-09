Tavau

A Tavau candideschan quatter persunas per l’uffizi da landamma: Peter Engler (PLD), Valérie Favre Accola (PPS), Christian Stricker (senza partida) e Philipp Wilhelm (PS). Els vulan succeder a Tarzisius Caviezel che na candidescha betg pli per ina ulteriura perioda. Per ils quatter sezs en la suprastanza, l’uschenumnà «Kleiner Landrat» stattan tschintg persunas a disposiziun. Per l’ina èn quai dus suprastants d’enfin uss Valär Simi (PLD) e Walser Stefan (PS) e per l’autra ils trais candidats novs Thomas Gerster (senza partida), Iris Hoffmann-Stiffler (senza partida) e Jürg Zürcher (PLD). In cumbat electoral datti er per il parlament da Tavau, il «Grosser Landrat». Per ils 17 sezs datti 24 candidatas e candidats – set da quels vulan vegnir reelegids.