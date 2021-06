Sch’insatgi avess pretendì avant dus onns ch’il suveran grischun acceptia la midada dal proporz tar il maiorz cun prest 80% da las vuschs, lura avessan tuts scurlattà il chau. Sch’ins considerescha dentant tge ch'è tut capità dapi ch’il Tribunal federal ha decidì ch’il maiorz cuntrafetschia a la Constituziun, lura è il Gea a questa midada betg ina surpraisa. I ha duvrà inqual storta per arrivar tar quest cumpromiss. La Partida liberaldemocrata e la Partida burgais-democrata han midà lur maini. Ils cristiandemocrats han anc empruvà da cumbatter la midada da sistem, han la finala dà liber la vusch en vista a la votaziun.Il resultat da la votaziun n’è betg ina surpraisa, dentant in resultat istoric. Pir tar la otgavla votaziun èsi reussì da far la midada dal maiorz tar il proporz.

Che l’iniziativa per ina chatscha etica che sa cumporta cun la natira fetschia naufragi è stà da spetgar. Sch’ils iniziants ston cumbatter sulets cunter tut las partidas ed encunter l’entira lobi da chatscha è in spievel da las forzas.

La decisiun da betg stritgar las contribuziuns da maternitad è la surpraisa ord vista grischuna. Ina votaziun ch'è daventada unfrenda da las autras. Las partidas burgaisas, che vulevan abolir questas contribuziuns, han investì lur temp ed lur daners en il cumbat cunter l’iniziativa da chatscha. La sanestra è stada sco suletta activa, ha cumbattì la midada e la finala era gudagnà. Igl è vegnì discurrì be da las contribuziuns da maternitad ch’il chantun vuleva stritgar. Ch’i avess dà mesiras per cumpensar las contribuziuns stritgadas è strusch vegnì sin maisa. Mesiras che vulevan tranter auter promover la cumpatibilitad da famiglia e professiun. Malgrà temas actuals èn quels ids en emblidanza.

Era sche l’interess per questa fatschenta è stà modest èsi ord vista politica ina decisiun interessanta. Per l’ina è il referendum in instrument che na vegn betg duvrà uschè savens en la politica grischuna e sche, lura plitost tar fatschentas da gronda relevanza sco la refurma dal territori u la gulivaziun da finanzas. E sch’il referendum ha success ed il suveran decida cunter la veglia da parlament e regenza, lura è quai remartgabel.