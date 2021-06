Tut ils trais projects che vulevan s'engaschar per la protecziun d'ambient han fatg naufragi. Tant las duas iniziativas agraras sco era la lescha da CO2. Er en Grischun han las iniziativas betg persvadì. Malgrà ch'i ha dà ils davos onns ina unda verda han projects per la protecziun d'ambient in grev stan. Il foss tranter muntogna e citad saja gronda, manegia Anita Mazzetta.

La trumpada è massiva – gest quai che pertutga la lescha da CO2. Quai è in debachel per la politica dal clima.

Purs èn levgiads

Cunzunt che las duas iniziativas agraras han fatg naufragi è in grond levgiament per il president da l'uniun purila dal Grischun, Thomas Roffler. Ils purs Grischuns veglian era vinavant ir ina via pli ecologica e betg cumbatter quella. Las iniziativas sajan simplamain stadas memia extremas.

Jau na crai betg che las iniziativas agraras han gì influenza sin la decisiun da la lescha da CO2.

Era Thomas Roffler è conscients dal foss tranter citad e pajais. Perquai è el da l'avis che la communicaziun stoppia sa meglierar ils proxims onns. Tenor el dovria dapli scleriment e sensibilisaziun.