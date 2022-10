La svieuta saja s'augmentada da schaner fin settember per bunamain 11% sin 1,87 milliardas francs. Er singuls secturs da fatschenta, sco ils polimers d'auta tecnologia e las chemicalias spezialas, sajan creschids per passa 10%.

Malguessadads avant porta

Per ils proxims mais quinta l'Ems cun ina conjunctura globala pli debla, quai pervia da la chareschia che muntia in augment da pretschs per la clientella. Malgrà questas circumstanzas, fa l'Ems Chemie tuttina quint da pudair augmentar il 2022 la svieuta sco er in resultat da gestiun cumpareglià cun l'onn passà. Il 2021 aveva il concern fatg ina svieuta da 2,25 milliardas francs.

