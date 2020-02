Il post da revisiun duai examinar a moda detagliada las raschuns per il deficit da la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan. E quai anc avant la radunanza generala da la primavaira che vegn. Quai han decis ils presidents da las vischnancas da la regiun Malögia a lur conferenza dad ier. Examinar duai il post da revisiun en tge champs ch'il budget è vairamain vegnì surpassà, co la surveglianza dal budget vegn fatga, co las modalitads da l'andament funcziunan e co las modalitads da pajar.

Il december passà aveva il cussegl d’administraziun da la destinaziun turistica communitgà, che l’organisaziun aveva fatg in deficit da var 600’000 francs l’onn da gestiun passà.

