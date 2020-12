L'InnHub PopUp La Punt ha avert sias portas. Igl è la preversiun e duai preschentar l'idea fundamentala da l'InnHub, il center d'innovaziun e d'inscunter ch'è planisà a partir dal 2023. Tenor la communicaziun da medias porscha il PopUp spazi per lavurar ed er in center da sanadad. Uschia duai l'InnHub La Punt daventar in lieu d'inscunter impurtant ed er lieu d'inspiraziun.

La preversiun, l'InnHub PopUp sa chatta gist en la vischinanza dal InnHub futur, en la surbajegiada da la vischnanca a Truochs/La Resgia.

Lavur singula u en team

Il «Coworking Space» sa cumpona da plazzas da lavur individualas, ina stanza da sesida per discurs, in spazi per workshops creativs sco era ina lounge per il barat infurmativ. Er pussaivel è lavur da team. Tuttas stanzas pon vegnir fittadas per singuls dis da lavur u per plirs dis u schizunt sco lieu da lavur fix.

Prevenziun e terapia cumplessiva

Il center da sanadad porscha ina pratica da medi e fisioterapia. La PolyClinic porschia en l'InnHub in provediment medicinal fundamental cun in medi da chasa, medischina interna ed er medischina d'urgenza. Vitiers datti in'apoteca.