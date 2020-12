Ch’el na faschess pli probabel betg bler auter, guardond enavos sin ses temp en uffizi, uschia Martin Aebli. Il president communal da Puntraschigna partent suttastritga dentant adina che tut haja be funcziunà uschè bain grazia la lavur da team. Quai tant a Puntraschigna sco er en la Regiun Malögia cun las 11 vischnancas sut in tetg.

A la Regiun Malögia spetgan grondas sfidas ils proxims onns.

Be l’uniun fetschia la forza, e tut ils projects pli gronds sajan er be realisabels sche tut la regiun stat davos els. Martin Aebli menziuna per exempel la realisaziun d’ina halla da glatsch en Engiadin’Ota che vegn giavischada d’ina gronda part da la populaziun. Dentant manchia anc adina ina soluziun davart il lieu ed areguard la finanziaziun.

Il deputà resta

Cun bandunar l’uffizi da president communal da Puntraschigna, sorta Martin Aebli automaticamain er or dal gremi Regiun Malögia, quella ch’el ha presidià ils ultims onns. Il politicher da Puntraschigna represchenta dentant anc la regiun sco deputà en il Cussegl Grond a Cuira, nua ch’el è l’onn proxim er president da la cumissiun da gestiun.