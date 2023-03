Be 35 empè da 88 milliuns francs per nov project

Cun surlavurar ed evaluar da nov ils basegns è sa mussa ch'igl è pussaivel da spargnar il pli bler tar ils bajetgs planisads. Tranter auter ha il bajetg da manaschi en la nova proposta duas auzadas pli pauc. Cun tut las adattaziuns è il volumen da costrucziun sa reducì da 58'000 meters cubics sin nov 39'000 meters cubics. Anc da sclerir saja il lieu definitiv nua che la Rega vegnia ad avair ses plaz.

Custs sa sbassan massivmain

Entras surlavurar e redimensiunar l'entir project èn ils custs sa sbassads da 88 milliuns francs tar l'emprima proposta sin anc radund 35 milliuns francs. Er quai è anc sur ils 22 milliuns francs che la populaziun da las 11 vischnancas da l'Engiadin'Ota aveva concedì cun la votaziun a l'urna il 2017. Co ils custs supplementars vegnan finanziads è tenor la gruppa da lavur anc da sclerir. Sch'il maun public avess da pajar dapli, dessi ulteriuras votaziuns en las vischnancas per in credit supplementar.

Construcziun en etappas

La gruppa da lavur propona cun il nov project da realisar tut ils bajetgs ed ulteriuras mesiras en etappas. Quai senza serrar la plazza aviatica e cun ina planisaziun generala a lunga vista che resguarda tranter auter er in concept cumplessiv d'energia, magasins da carburant e cherosin u er in concept da drenascha.

Proxim pass suonda l'avrigl

Ils 14 d'avrigl decida la conferenza da la plazza aviatica davart il project da construcziun redimensiunà sco er co proseguir cun il project plazza aviatica. Las suprastanzas communalas survegnan ils 17 da mars invista en las lavurs a chaschun d'ina occurrenza d'infurmaziun.