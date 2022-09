Gian Peter Niggli surpiglia ad interim la direcziun da l'INFRA, l'organisaziun che posseda l'infrastructura da la plazza aviatica Samedan. Quai ha l'INFRA communitgà mesemna. Gian Peter Niggli – president communal da Samedan e fin uss vicepresident da l'INFRA – surpiglia il timun, perquai ch'il president Christian Meuli ha l'emna passada annunzià da chalar.

Demissiun nunspetgada

Christian Meuli banduna l'organisaziun sin la fin d'avust. El saja pliras giadas vegnì attatgà persunalmain dad adversaris d'in project da svilup per la plazza d'aviatica. Las renfatschas e pretensiuns fatgas envers sia persuna sajan malfundadas e surpassian ina lingia cotschna, aveva Christian Meuli scrit l'emna passada en ina communicaziun. Er la INFRA sez crititgescha en sia communicaziun attatgas persunalas sin singuls commembers da la cumissiun. La cumissiun administrativa deplorescha la decisiun da Christian Meuli da sa retrair.

Crap da stgarpitsch Avrir la box Serrar la box Il 2017 aveva la populaziun da l'Engiadin'Ota approvà investiziuns da 22 milliuns francs per modernisar l'infrastructura da la plazza aviatica. Il 2021 aveva la plazza orientà davart lur plans d'investiziuns. Quels èn cun 88 milliuns francs quatter giadas pli auts che approvà avant tschintg onns dal suveran d'Engiadin'Ota. Tranter auter il «Forum Engiadina» sa dosta encunter ils plans da finanziaziun e vul evitar ina privatisaziun da la plazza aviatica a Samedan. Ad ina conferenza da medias la mesemna ha la societad infurmà d’avair rimnà 1’100 suttascripziuns per ina petiziun cun il num «22 e betg 88 milliuns francs èn approvads».

L'incumbensa principala da Gian Peter Niggli saja uss, dad accumpagnar la procedura da decisiun davart il svilup futur da l’eroport. La fin da settember ha lieu latiers in workshop sco occurrenza d’infurmaziun e discussiun. Quel saja la basa per la decisiun davart il futur dal eroport. La fin d'october vul la conferenza da la plazza aviatica decider co agir vinavant.