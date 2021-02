La nova suprastanza communala ha definì las finamiras per lur legislatura – e quellas tunan ambiziusas e segiras da sasez.

Il team enturn il nov president Gian Peter Niggli vul, che Samedan daventa il center economic ed administrativ da l'Engiadin'Ota.

A Samedan èn l'Ospidal regiunal, la chasa da tgira, la plazza aviatica, diversas firmas grondas e pitschnas, divers uffizis dal chantun ed era diversas scolas.

A Samedan sa chattian bleras plazzas da lavur, che sajan impurtantas per la regiun. Samedan veglia perquai surprender ina rolla da «shop-in-shop» per la regiun.

Samedan na viva betg en emprima lingia dal turissem. Nus vulain dentant porscher tut a Samedan per ch'il turissem funcziuna en la regiun.

Divers projects gronds

Actualmain planiseschan els divers projects pli gronds, che duain gidar a cuntanscher questas finamiras. Uschia duai il project per la plazza aviatica vegnir inoltrà questa primavaira al BAZL. Sche quel dat glisch verda, po l'Engadin Airport vegnir fabritgà enturn a partir dal 2022.

A la staziun da Samedan vul il chantun fabritgar in center d'administraziun per prender ensemen ils 12 uffizis e la polizia chantunala. Quest project è sin maisa dapi l'onn 2018, vegn actualmain bloccà da recurs. Tenor Gian Peder Niggli saja quel project impurtant per mantegnair plazzas da lavur en la regiun.

Ed era il quartier industrial Cho d'Punt è actualmain en moviment. Questa stad duai la Porta Samedan cun diversas butias avrir sias portas e la construcziun dal nov deposit da bus duai cumenzar.

Legenda: Cun la nova suprastanza duai Samedan sa sviluppar ad il center economic da la regiun. RTR, Riccarda Müller

Ina generaziun sto spargnar, la proxima po investir

Per Gian Peter Niggli è la situaziun da partenza ina agreabla per definir las finamiras. Uschia ha la veglia squadra a la testa da Samedan smesà durant ils ultims otg onns ils debits.

En la politica datti adina ciclus: ina generaziun po far las investiziuns, la proxima sto puspè spargnar. Nus essan uss en la situaziun da pudair puspè dar ora ils raps.

Perquai ponderescha la nova suprastanza era da reducir il pe da taglia. Tut quai ed era la nova tenuta segira da sasezza saja dentant mo pussaivla grazia a la lavur prestada da la veglia squadra.