Emplenir la punt cun glieud stretg in dasper l’auter sco basa per mesirar il pais che la punt sto purtar, quai n’è betg la basa per dar la segirezza maximala, di Albert Mayer, l’inschigner da construcziun da Sent e realisatur da las duas punts en Val Sinestra.

La naiv e la mesira

Ins sto far quint cun radund 700 kg/m2 naiv sin questa autezza ed en questa regiun, quai è in multipel dal pais da las persunas. Las punts pendentas èn vegnidas fixadas cun ancras davant e davos la punt. Quels han ins stuì controllar cun ina pressa idraulica che segirescha che la punt vegn a purtar senza problems tut la naiv.

Segiras era tar suffels

Era sch'i n'avess betg fatg da basegn, è la punt vegnida segirada encunter eventuals suffels. Sugas a dretga e sanestra da la punt eviteschan che la punt sbalunzia.

Per radund in mez milliun èn vegnidas fabritgadas las punts. Per segirar ina lunga durada da quellas stoppian ins controllar ellas mintga tschintg onns, di l’inschigner Albert Mayer. Lura saja la segirezza garantida a lunga vista.