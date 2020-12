Testar – in avantatg per sasez e per ils auters

Cun l'acziun dals tests da massa vai per chattar er las persunas che n'èn betg conscientas ch'ellas èn infectadas – pia persunas che na mussan nagins sintoms. Per interrumper la chadaina d'infecziun e franar la derasaziun dal virus èsi numnadamain er dad isolar a quellas persunas cun infecziuns asintomaticas.

Per chattar la cifra zuppada ed er avair avunda datas per lura propi pudair analisar la situaziun actuala en las regiuns, ston radund 50-60% da la populaziun laschar far in test questa fin d'emna.

Joachim Koppenberg, il CEO dal Center da sanadad Engiadina Bassa, vesa oravant tut dus avantatgs dals tests da massa.

Dad ina vart sa uschia mintgin sch’el u ella è positiv u betg. E da l'autra vart po uschia ina regiun entira decider, co vinavant cun la situaziun.

Il Tirol sco model

Radund 360’000 persunas èn sa laschads testar e da quels eran radund 3'800 positivas. Quellas han stuì ir en quarantina è uschè betg dat enavant il virus. Il Tirol ha gì uschè ina survista quant ferm pertutgada cha lur populaziun è e pudì trair las gistas mesiras pel avegnir.

Anc memia paucas annunzias

Dapi mesemna pon persunas da las regiuns Engiadina Bassa, Val Müstair, Malögia e Bernina s'annunziar per ils tests da massa da corona, ch'han lieu la fin d'emna en las vischnancas. Martin Bühler, il schef dal stab directiv dal chantun, n'è però anc betg dal tut cuntent cun il stan actual da las annunzias. Uschia sajan actualmain be var 6'000 persunas s'annunziadas per ils tests. Tenor Bühler stuessan dentant almain 20'000 persunas sa participar als tests.