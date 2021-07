Avant 30 onns ha Tinet Michael, numnà «Tinet il resgiader», cumprà ina resgia mobila ed è viagià cun quella da lieu a lieu: en Engiadina e Bregaglia, ma era en Val u Val Stussavgia. Ozendi datti damain resgias, perquai ha el lavur avunda en Val Müstair, uschia ch'ils viadis sur il pass èn vegnids pli rars.

Autras sfidas per ina resgia

Il laresch ed il schember èn lains fitg tschertgads. Actualmain ha Tinet Michael adina in zichel fadia da retschaiver la laina per pudair tagliar e furnir a temp als scrinaris da la Val Müstair. Ma malgrà la pandemia da corona, la resgia che sa chattia a Valchava, haja gì in bun onn 2020, di il possessur da la resgia.

Lain encollà è ina concurrenza

Per construcziuns pli grondas è il lain encollà in product tschertgà, quai ha badà er Tinet Michael. Ma dapi in temp è quest product vegnì pli char sin il martgà, uschia che singuls turnan puspè sin il product d'origin.

Jau sun ussa bainbaud AHV-positiv.

Tinet Michael va bainbaud en pensiun. El prevesa perquai da surdar la resgia a ses figl cun la speranza ch’el dastgia lavurar vinavant tar quel ils proxims 30 onns.