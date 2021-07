La dumonda per laina resgiada è gronda. Quai senta era la resgia che elavurescha 2000 meters cubics laina ad onn.

«Enfin ussa in fetg bun onn»

La Resgia pitschna Dalbert a Luven è in manaschi ch'occupescha il mument duas persunas. Per almain in mais è la lavur gia planisada ordavant e sco il possessur da la resgia observescha, crescha la dumonda suenter laina tagliada actualmain.

Da la regiun

La laina che vegn elavurada en la resgia Dalbert vegn per gronda part da la regiun.