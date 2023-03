Be ina chasa da scola en avegnir

Gia dapi l’onn 2019 è il cussegl da scola da La Val Müstair vidlonder dad evaluar il lieu ideal per centralisar. Pervi da la pandemia da corona ed era perquai ch'in suprastant responsabel per la scola manca, ha quest project gì retard. Ensemen cun in biro spezialisà ha la Val Müstair evaluà la situaziun actuala e propona ina scola centrala a Müstair.

Müstair ha ils pli blers avantatgs

La scola a Müstair ha il pli grond spazi, plinavant porscha quella scola las meglras premissas per parter las differentas classas. D’enviern sa chattia là ina plazza da glatsch e da stad ina bella plazza da giugar en vischinanza. Plinavant è la scola a Müstair gia oz accessibla senza barrieras. Cun realisar ina scola a l'ur da la Val Müstair hajan ins plinavant la pussaivladad d’optimar ils transports d’uffants.

Tenor il president dal cussegl da scola Aldo Rodigari purtass ina centralisaziun plinavant era in cler avantatg per l’instrucziun dals uffants: ils magisters avessan meglras pussaivladads da communitgar e collavurar.

La vischnanca da Müstair ha decis dacurt da laschar elavurar en detagl il project che correspunda a las pretaisas dal plan d’instrucziun 21. Entant vegnan fatgs divers scleriments da detagl durant la stad cun la finamira da preschentar a la populaziun in project definitiv la fin da l'onn 2023.

Actualmain datti trais lieus da scola en Val Müstair, la scolina sa chatta a Valchava, la scola primara a Müstair e la scola superiura a Sta. Maria.