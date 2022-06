Perscrutadras e perscrutaders da l’Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada WSL han examinà trais guauds en Val d’Avras. La planta pli veglia chattada è da l’onn 1360.

Ch’ins chattia plantas uschè veglias saja rar, ha ditg Andreas Rigling, che maina il project ad Avras che stat ussa avant la finiziun. Trais guauds sajan vegnids examinads. En il guaud da Capetta hajan ins chattà pliras 100 plantas fitg veglias che vegnan era numnadas plantas da Metusalem.

Er examinà chasas veglias

Betg mo il guaud è vegnì perscrutà. Er sis chasas veglias èn vegnidas examinadas. Cun analisar la laina han ins chattà ora ch’il Münzelhaus a Campsut è la chasa pli veglia en Val d’Avras ch’è vegnida analisada. La laina da la chasa deriva da l’onn 1321.

Conservar las plantas da Metusalem

Las scuvertas fatgas vegnan ussa analisadas ensemen cun il servetsch forestal chantunal e communal. Quai per guardar co ch’ins po proteger e mantegnair per l’avegnir las plantas fitg veglias.