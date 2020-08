Quella duess vegnir construida en il vest da Brinzauls da manaivel da Casti, ha la vischnanca Albula/Alvra infurmà sur in livestream, il link avra en ina nova fanestra. La galaria da sondagi duess avair ina lunghezza da 500 meters cun in diameter da trais meters. Or da quella galaria, che vegn fatga en il crap ferm sut la massa che glischna, duessan vegnir fatgas pitschnas perfuradas per drenar la muntogna che sa mova ferm. Uschia pudess la muntogna sa calmar ed ils ferms moviments pudessan sa reducir. Sco, e sche quella galaria planisada po vegnir finanziada, è per il mument betg anc cler.

Fegl supplementar per plan d'evacuaziun

Plinavant ha la vischnanca Alvra infurmà, ch’il plan d’evacuaziun per ils abitants da Brinzauls, Vazarouls, Casti, e Surava vegnia cumplettà cun il plan acut. Uschia vegn da nov descrit co ch’igl è da sa cumportar tar in’evacuaziun che sto succeder en terma da 1-6 uras. La schanza ch’in tal scenari vegnia propi duvrà saja però fitg pitschna ha ditg il president communal Daniel Albertin.

