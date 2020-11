Sco quai ch’il president communal da Bravuogn Filisur Luzi Schutz ha ditg envers RTR, ins veglia far la radunanza communala da nov il december. Sche quai na giaja puspè betg ins veglia laschar decider a l’urna e quai sche pussaivel er anc il december.

Tranter auter decida Bravuogn-Filisur davart la lescha da ruments. Plinavant vai per prolungar il contract dal Parc Ela per ulteriurs 10 onns a partir dal 2022. Gia decidì a favur dal parc han las vischnancas Albula/Alvra, Ferrera/Schmitten e Tavau. Surses vul decider ils 30 da november a la radunanza communala, e la radunanza communala da Lantsch è planisada ils 14 da december. I dovra in gea da quatter da sis vischnancas, per ch’il Parc Ela possia ir en sia segunda fasa da manaschi. Enfin ussa han trais vischnancas ditg gea.