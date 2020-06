Ch’i dat in futur per il parc Ela è cler, ma cun pendicularas?

L’idea da la vischnanca da Surses era da laschar ord il perimeter dal parc il territori da l’anteriura vischnanca da Riom-Parsonz nua ch’il territori da skis sa chatta. Ma sin questa proposta ch’era vegnida purtada dal turissem Surses, da la vischnanca e da l’uniun parc Ela n’ha l’Uffizi d’ambient betg dà suatientscha. Ma anc quest onn ston las sis vischnancas decider sur da la cuntinuaziun e sur dal contract cun il Parc Ela.

Vischnanca Surses vul cundiziuns en il contract nov

Per la vischnanca da Surses saja impurtant che quai na dettia uss nagin foss tras vischnanca entras questa votaziun, ha accentuà Leo Thomann a la radunanza. Perquai veglia la vischnanca er integrar almain dus ulteriurs puncts en il contract. In saja ch’il Parc Ela sustegnia en futur surtut projects economics lantschads da la vischnanca. L’auter sajan las premissas da pudair sortir dal contract cun il Parc Ela. Tut quai saja il mument en la fasa da concretisaziun e d'examinaziun e lura possian ins discutar cun tut las vischnancas purtadras dal parc, ha ditg Leo Thomann.

Campagna #noss_futur

Per pudair tutgar il puls als convischins dal parc Ela han ils responsabels lantschà ina campagna cun il num #noss_futur. En in'emprima ediziun han sis persunas da tut las regiuns dal parc concretisà lur visiuns per il futur. Fin uss n’èn quai betg persunas prominentas, mabain propi dal pievel – quai saja il concept, di Paulo Giacometti il president da l’uniun purtadra Parc Ela. En il decurs da questa campagna vegnian els dentant er ad integrar testas pli enconuschentas.

«Tgesa Parc Ela» in pass enavant

Er in pass enavant è il center per il parc Ela. Ils commembers han approvà in credit da realisaziun e da planisaziun da 600'000 francs per ina «Tgesa Parc Ela» a la staziun da Casti. La finamira saja da concretisar ils plans uschè svelt sco pussibel, ma betg d'impedir il svilup da la staziun da Casti. Plirs protagonists sajan il mument vid planisar in svilup.

Surtut duai dar ina nova staziun d’auto da posta e probabel er in sutpassadi. Uschia sajan il mument trais variantas sin maisa. Ina sin ils parcadis actuals, lezza fiss la favurita dals responsabels, ma la pli probabla saja sin l’areal dal bajetg actual da la posta, ha ditg Paulo Giacometti a la radunanza. Per ils responsabels dal Parc Ela èsi impurtant ch’il project vegn realisà svelt, pia anc il 2021. Il plaz en ils biros actuals na tanscha betg.

Las investiziuns en il bajetg èn planisadas sin 680’000 francs, per l’exposiziun duai vegnir impundì 450’000 francs, han communitgà ils responsabels.

Parc Ela vul bajegiar in center da visitaders 02.03.2020

Era pussaivel project limità

Betg anc cler è co il project per ina Tgesa Parc Ela duai vesair ora. Uschia saja er il mument pussaivel d’affittar per exempel in quadrin da l’interpresa Uffer. Affittar fiss probabel ina buna soluziun, perquai che alura possian ins suenter 10 onns propi reponderar co far vinavant. Ed als aspects ecologics fiss alura rendì quint.

Il mument saja fatg l’emprim pass cun schliar las reservas da 600’000 francs e cun finalmain concretisar l’idea d’in center per il Parc Ela, ha ditg Paulo Giacometti il president da l’uniun. El è apparentamain vegni elegì per ulteriurs quatter onns sco president.