Il chantun Grischun tschertga ina coordinatura u in coordinatur dals projects d’infrastructura per la bova a Brinzauls. Oz è la plazza vegnia scritta ora en il fegl uffizial.

Chantun tschertga in coordinatur per la bova

La plazza cumpiglia in pensum da lavur tranter 80 e 100% e n’è betg limitada da la durada. Per superar la bova a Brinzauls en vischnanca d’Alvra vegnan planisads e realisads numerus projects d’infrastructura. Sco quai che Urban Maissen, il manader da l’Uffizi da guaud e privels da natira, ha ditg, entschaivia uss la planisaziun detagliada da divers projects. Il nov coordinatur duess tranter auter era far la punt tranter il cusseglier guvernativ ed ils differents uffizis involvids da chantun e vischnanca. Sco abilitads vegn pretendida ina scolaziun specifica superiura u ina scolaziun en fatgs da construcziun.

Brinzauls ruschna

La vischnanca da Brinzauls sa mova mintg’onn per circa in meter, tge che chaschuna gronds donns vi da chasas, vias e prads. Cun diversas mesiras da drenascha speran ils geologs, da pudair franar ils moviments en la muntogna.