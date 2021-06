Il matg han cumenzà las lavurs da construir in tunnel da sondagi. Il mument vegn preparà tut, per pudair cumenzar a construir il tunnel a partir da l’atun. Emprims resultats vegnan spetgads la primavaira 2023.

La gallaria che custa bun 10,5 milliuns francs e duess lura avair ina lunghezza da passa 600 meters. Il tunnel ha ina pendenza da 2%, uschia che l’aua po cular or dal tunnel. Il tunnel ha circa la grondezza d’in tunnel da viafier.

Sin in palantschieu betunà duessi era esser pussaivel da charrar cun in vehichel. Davent da quatter nischas vegnia a dar perfuraziuns che duain purtar l’aua or dal grip e da la terra sur il tunnel. En il cas che las mesiras menziunadas han success, duess il tunnel vegnir prolungà pli tard, ed il tunnel duess daventar in tunnel da drenascha fix. Cun las mesiras speran ils geologs da pudair franar ils ferms moviments dal «Rutsch» da Brinzauls.

Lavurs dad in project van a fin

Gia in pass pli enavant èn las lavurs sin las aclas da Propissi sur Brinzauls sut il Piz Linard. En curt van a fin las lavurs dal sistem da drenascha ch’è vegnì construì avant dapli che 100 onns e renovà la davosa giada l’onn 1976. Ussa èn tut ils chanals sin ina lunghezza a 3.8 kilometers vegnids fatgs da nov. Els passan en il liber e betg pli sut terra.

Sco quai ch’il manader da project, Ivo Thaler da la firma Eichenberger revital ha ditg, saja il project da drenascha grategià ed allegraivel saja era ch’i n’haja dà nagins accidents.