Il resultar è pli che cler: 61% da las votantas e dals votants dal Surses vulan er ils proxims onns esser en il perimeter dal Parc Ela. Las Pendicularas da Savognin n'èn betg vegnidas da persvader las Sursettras ed ils Sursetters da lur tema, ch'il Parc Ela pudess esser in privel per investiziuns futuras en il territori da skis.

Tenor mai – ina tema betg giustifitgada: Avessan las organisaziuns d'ambient d'esser ina giada cunter in project da las pendicularas, allura n'ha quai franc da far nagut cun il Parc Ela, nua ch'i valan las medemas reglas sco en lieus senza parc.

Il Gea al Parc Ela munta uss però er che l'Uniun Parc Ela sto prender a cor ils giavischs da la populaziun. Per exempel cun far dapli per l'economia da la val e mussar anc dapli preschientscha. Betg ch'ils critichers avessan lura d'avair l'impressiun ch'il Parc Ela saja qua be per restaurar mirs sitgs en la val e per far in pau reclama per il turissem.