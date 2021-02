Cun ina maioritad da 61% han ils da Surses approvà questa dumengia il contract dal Parc Ela per ils onns 2022 fin 2031. Surses è stada l'ultima da sis vischnancas ch'ha gì da decider en chaussa.

In cler Gea per il Parc Ela

Cun 577 cunter 368 vuschs han las votantas ed ils votants da la vischnanca da Surses ditg Gea al contract dal parc natiral per ils proxims 10 onns. Cun questa decisiun resta il Parc Ela il pli grond parc natiral da la Svizra.

L'onn che vegn daventa el schizunt anc in pau pli grond, cunquai ch'era ils territoris da las anteriuras vischnancas Tinizong-Rona e Riom-Parsonz tutgan lura da nov tar il parc. Il Parc Ela cuntanscha uschia en futur ina surfatscha da 659 kilometers quadrat.

Avant la votaziun era sa furmada ina gruppa d'opposiziun cunter il nov contract dal parc. Raschun per quella opposiziun è, ch'er il territori da skis è da nov part dal perimeter dal Parc Ela.

Comité cunter il parc deplorescha la decisiun

Il comité «Na al contract dal parc» deplorescha la decisiun dals votants e las votantas da Surses, accepta dentant la decisiun. Els veglian dentant a a far tut en futur, per ch'il territori da skis possia sa sviluppar vinavant a moda adequata. Quai scriva il comité en ina communicaziun a las medias.

Plaschair tar l'Uniun dal Parc Ela

Plaschair dal cler resultat da la votaziun ha percunter l'Uniun dal Parc Ela. La decisiun dals da Surses saja in cler votum per il parc natiral ed il medem temp er per la collavuraziun cun tuts en il Surses e la Val d'Alvra che veglian purtar vinavant il Parc Ela. Uschia vegn cità il president da l'uniun, Paolo Giacometti, en ina communicaziun.