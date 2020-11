Er sche vischnancas pon il mument laschar decider a l’urna davart affars da las radunanzas communalas, na vul Surses betg far quai. La radunanza communala dals 30 da november duai vegnir manada tras sco planisà.

Sco quai che Leo Thomann, il president communal da Surses ha ditg, haja ins schon ponderà, sch’ins veglia forsa laschar vuschar a l’urna, nua ch’i va tranter auter per la prolungaziun dal Parc Ela per ils proxims 10 onns. Ma la suprastanza saja stada da l’avis, ch’i saja impurtant da pudair explitgar per exempel ils differents credits dal preventiv, sur da quels ch’i vegnia votà. Ins haja er guardà sur il cunfin da la vischnanca ora ed ins haja vis, ch’era en auters lieus dal Grischun cun dapli cas da corona, vegnian fatgas radunanzas communalas.

Trais vischnancas han gia ditg gea al parc

Il contract dal Parc Ela per ils onns 2022-2031 sto vegnir prolungà. Trais vischnancas han gia ditg gea. Quai èn Albula/Alvra, Ferrera/Schmitten e Tavau. La proxima radunanza communala che decida è Surses, a Bravuogn- Filisur n'èsi betg anc cler sch'i vegn votà a l'urna u ad ina radunanza communala. A Lantsch duai decider la radunanza communala. En tut dovri quatter da las sis vischnancas per ch’il Parc Ela vegnia manà vinavant ils proxims 10 onns.

Tuts n'èn betg fieu e flomma

Las pendicularas da Savognin per exempel avessan gugent ch'il territori da skis na faschess betg pli part al parameter, quai che na va suenter la fusiun da las vischnancas en Surses betg. Tona Poltera, correspundent dal Grischun central, explitgescha la situaziun.