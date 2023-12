La radunanza communala da Surses ha approvà cun 131:6 vuschs in credit da radund 22 milliuns francs per construir ina nova scola primara ed ina scoletta al lieu actual a Savognin, e da sanar l‘edifizi polivalent Grava.

Era approvada cun gronda maioritad è vegnida la construcziun d‘ina halla da parcar sut la plazza da pausa per circa dus milliuns francs. Las dus tractandas ston anc ir a l‘urna, ils 21 da schaner 2024 vegn decidì. La nova scola duess vegnir averta l‘avust da l‘onn 2026.

Ulteriuras tractandas

Plinavant ha il suveran da Surses approvà il preventiv dal 2024. Quel prevesa in plus da 35‘650 francs tar expensas da 36‘696‘800 francs. Il pe da la taglia communal resta sin 90% da la taglia chantunala simpla. Era approvada è vegnida la vendita dal terren Davos-Clavo a Salouf, nua ch‘in per indigen vul bajegiar ina chasa. Plinavant è vegnida decidida la quota da 100% per aquists da bains immobigliars entras persunas da lexteriur.

