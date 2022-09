S'imaginai che tut l'aua che cula en in lai da fermada vegniss turbinada per producir electricitad e nagina aua culass vinavant en ils flums. Per evitar quai è la quantitad da l'aua ch'ina producenta d'electricitad sto laschar cular en ils flums fixada. Uss vegn quest minimum sut squitsch.

Quant blera aua che sto vegnir schada ir vinavant els flums è reglà en la Lescha federala davart la protecziun da las auas. I dat pia ina quantitad minimala per quell'aua restanta. Tenor la cumissiun federala d'electricitad pudess la situaziun l'enviern pretender mesiras che schluccan questa minimala. Quai fiss ina mesira pussaivla per producir dapli electricitad.

I fa segir senn dad evaluar tut las pusseivladads per evitar ina mancanza d'electricidad.

Schluccar il minium da l'aua restanta pudess dentant ir sin donn e cust da l'ambient. La strategia d'energia 2050 dalla Confederaziun pretenda atgnamain da producir energia senza periclitar la biodiversitad. Per las novas concessiuns èn las cundiziuns era vegnidas pli severas. Mo la mancanza che smanatscha lascha uss ponderar tut las opziuns.

Reducir las auas restantas na porta per l'energia quasi nagut – è dentant in desaster ecologic.

Per Armando Lenz, il mainafatschenta da Pro Natura Grischun, datti a curta vista be la schliaziun da spargnar energia. Bain haja il Cussegl federal tenor la lescha federala la pusseivladad da midar il quantum minimal per l'aua restanta. Gliez vegnia el dentant mo a far sche la situaziun pretendia quai.