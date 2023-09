La PPS ha la finamira da gudagnar 100'000 electuras ed electurs supplementars. Quai è ambizius, dentant betg nunrealistic. Per la PPS vegn Gabriella Binkert Becchetti a prender plazza sin sutga chauda e dar resposta ils 28 da settember.

Bunas prognosas per la Partida populara Svizra

Ils temas da la PPS

Immigraziun: Cun «l'iniziativa da durabilitad» s'engascha la PPS gia per la terza giada cunter la libra circulaziun da persunas cun l'UE.

La situaziun da partenza

Avant quatter onns n'èn ils temas betg stads favuraivels per la PPS, il clima u las dunnas n'han betg gidà ad ella. Igl ha dà in spustament envers la sanestra (-verda) e perditas per la PPS.

En ils chantuns èsi l'emprim ì vinavant uschia, la partida ha dentant puspè pudì manar enturn il trend, en il mument è la partida en schlantsch. Ils temas immigraziun e neutralitad èn favuraivels.

Tops en la davosa legislatura

Coup dal clima dal 2021: Sco suletta partida aveva la PPS sa posiziunà cunter la lescha dal clima e gudagnà. Dentant n'ha la partida betg pudì repeter quai tar la lescha da protecziun dal clima il 2023.

Flops en la davosa legislatura

Opposiziun cunter la pandemia: La PPS ha opponì massivamain a la politica da corona dal Cussegl federal, ha dentant pers trais giadas tar votaziuns (lescha da Covid).

audio Elecziuns 2023: Per tge stat la la PPS? 00:51 min, ord Actualitad dals 28.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 51 Secundas.

La PPS grischuna

La PPS ha in egl sin il sez da Sandra Locher Benguerel (PS), il tradiziunal sez balluccant grischun. Ella na po dentant betg profitar d'ina colliaziun da glistas. In'influenza sin il resultat da la PPS en il Grischun pudess sia opposiziun cunter il plan directiv d'energia avair.

Il sez da Magdalena Martullo-Blocher vala sco segir per la partida.

Sutga chauda cun la PPS

Per emprender d'enconuscher meglier las partidas envida RTR in giast da mintga partida en il studio da radio. Gievgia, ils 28 da settember, prenda Gebriella Binkert Becchetti plazza sin la sutga chauda per la Partida populara svizra.