Ils temas da la PS

Dapli raps per la classa mesauna: cun l'iniziativa per distgargiar las premias e l'iniziativa da canortas, vul la partida procurar che cunzunt famiglias en la classa mesauna han puspè dapli raps en la bursa.

La PS sa focussescha sin ils pretschs da locaziun ch'explodeschan ed en quest connex sin la mancanza d'abitaziuns. La partida examinescha actualmain differentas propostas da soluziun, tranter auter er ina iniziativa dal pievel en chaussa. Politica da clima: Ensemen cun ils Verds ha la PS lantschà ina iniziativa per in fond da clima che promova ina renovaziun ecologica e las energias alternativas.

Ensemen cun ils Verds ha la PS lantschà ina iniziativa per in fond da clima che promova ina renovaziun ecologica e las energias alternativas. Egualitad: La PS è la partida da l'egualitad. Ella vul s'engaschar er vinavant per ils medems salaris e per las medemas rentas per tuttas e tuts. Perquai lantscha la partida tranter auter il referendum cunter la refurma planisada da la 2. pitga.

La situaziun da partenza

Il resultat en las elecziuns naziunalas dal 2019 è stà istoricamain bass (16,8%). Entant ha la partida puspè schlantsch, il davos en las elecziuns chantunalas a Turitg cun in lev plus. Er las retschertgas prognostitgeschan che la PS resta stabil u cuntanscha in lev plus.

Tops en la davosa legislatura

Cunter in bloc burgais e l'economia è la PS sa messa atras tar la votaziun davart la taglia anticipada e la taxa da bul.

La partida sa profilescha plinavant sco partida che promova las dunnas, nagin'autra fracziun ha ina pli auta cumpart da dunnnas che la PS.

La PS ha mess atras in schlargiament da la norma penala d'antirassissem. Er persunas omosexualas vegnan protegidas meglier.

Flops en la davosa legislatura

Tar lur iniziativa «per in spazi d'abitar pajabel» ha la partida stuì supportar ina terrada.

Er la votaziun davart la refurma da l'AVS ha la partida pers, in dals temas ch'è impurtant per la partida.

Durant la legislatura ha ella pers trais sezs en il Cussegl dals chantuns (FR/SG/TI) ed ha be anc sis sezs, uschè pauc sco la davosa giada il 1999.

La PS grischuna

L'elecziun da Sandra Locher-Benguerel en il Cussegl naziunal è stà ina surpraisa il 2019. Uschia ha la PS gudagnà vitiers in segund sez. Damai ch'ella na candidescha betg pli, sto la partida tremblar anc pli fitg da pudair tegnair quest sez che sch'ella avess recandidà.

Sutga chauda cun la PS

