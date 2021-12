Tut las scolas da las vischnancas da Schluein, Sagogn, Laax e Falera vegnan manadas entras in sulet consorzi.

Sin tut las quatter vischnancas hai da mo duas cuntravuschs. Il project cuntanscha uschia ina acceptanza exemplarica e fulla via per la fusiun politica da trais da quellas quatter vischnancas.

Ils terms dal project èn d'avair enstagl da quatter cussegls da scola mo pli in. Per Falera e Laax sa mida insumma nagut partutgant ils lieus da scola. Per Sagogn e Schluein datti suandantas midadas: Mintga vischnanca salva ina part da las scolas en l'atgna vischnanca. Mintgamai la scoletta e l’emprima e secunda primara van en il lieu a scola. Tut ils scolars da la 3 e 4 classa vegnan a Sagogn a scola e tut ils scolars da la 5avla e 6avla classa van a Schluein a scola. Quellas midadas vegnan a succeder gia cun l'onn da scola 2022/2023.