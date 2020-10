Ils 29 da november duai il suveran decider davart la direcziun futura dal Prau la Selva a Flem. I dat duas propostas: Ina dals iniziants, quels vulan mantegnair e sanar la halla da glatsch ed ina segunda da la suprastanza da Flem, lez vulan spazzar la halla e bajegiar in parc cun purschida sportiva.

Il cumbat per il Prau la Selva a Flem ha cumenzà. Ils 29 da november duai il suveran prender ina decisiun areguard la direcziun en la quala i duai ir. I dat duas propostas davart las qualas igl è da decider. Ina da la suprastanza – senza halla da glatsch ed in'iniziativa che vul mantegnair la halla.

Parc da temp liber u mantegnair halla da glatsch

La proposta da la suprastanza vul che la halla da glatsch vegn davent. Alternativ duai dar in plaz da glatsch en il liber sper la halla da curling a Flem Casa d'Uaul. En il lieu da la halla a Prau la Selva duai il parc da raiver vegnir engrondì, i duai dar ina plazza da giugar per uffants, ina zona da bikes in plaz da golf ed il plaz da campar duai vegnir engrondì. Igl enviern èsi previs ina loipa da passlung illuminada.

Ils iniziants vulan salvar la halla ed optimar las purschidas dal manaschi. Els han mussà si l'impurtanza ed il potenzial che la halla ed il Prau la Selva hajan. In punct ch'ils iniziants han plinavant crititgà è stà che la suprastanza na saja anc adina betg stada pronta da seser vid ina maisa cun ils iniziants.

Spustar votaziun in'ulteriura giada

La dumonda sch’i na fiss betg pli prudent da stuschar la votaziun e decider pir cura che la nova suprastanza è en acziun n’ha il president Adrian Steiger betg respundì. Quella dumonda tracta la suprastanza en sia proxima sesida. Igl è pia anc betg cler, sch'ils da Flem han davairas da decider ils 29. da november co ch’i va vinavant cun il Prau la Selva.