L’impurtanza dal guaud per las regiuns muntagnardas è per part existenziala. Uschia è era ina gronda part dal guaud sur la vischnanca guaud da protecziun che pussibilitescha insumma vita. Ma il guaud ha anc ulteriuras funcziuns.

Guaud sco spazi da viver intact

Il guaud sto dentant per surviver era vegnir tgirà a moda persistenta. Uschia èsi impurtant ch’el possia era sa regiuvinar e che baus nuschaivels sco il bau scorsa na prendian betg surpli e fetschia donn al guaud. Il guaud è era in impurtant spazi da viver per blers animals, sco era per bulieus ed er per l’entir sistem da viver gioga il guaud in rolla impurtanta.

Emprender ora en il liber

La scola da Mustér è stada a Stagias en l’Acadamia Vivian a scola quest'emna. Mintga di ina part da las scolaras ed ils scolars, dals pli pitschens fin il stgalim superiur. Duas praticantas da l'Uffizi da guaud chantunal han instruì las classas cun differents posts ora en la natira.

