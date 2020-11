L’idea è dad individualisar textilias cun squitschar si fotos u logos, declera Eugen Demont in dals iniziants. Ensemen cun Manuel Maissen ha el avert ina stizun che squitscha si tatgaders sin pullovers e t-shirts. Els sajan adina a la tschertga da novas ideas, uschia sajan els il mument era vi da producir mascrinas e tgi che veglia possia laschar squitschar si il logo da sia interpresa u tge ch’el vul.

Chattà plirs relicts da la fabrica

Els hajan endrizzà las localitads en l’anteriur biro da pajas, di Demont cun in surrir. Qua hajan els chattà per exempel ils negativs d’ina platta per squitschar placats, quella saja exponida. Era maschinas veglias hajan els empruvà da metter puspè en scena ed uschia render onur a la lunga istorgia industriala. Quai saja impurtant per els, decleran ils dus umens da Trun.