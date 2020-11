En l’anteriura fabrica da ponn a Trun èsi ruassaivel – quai pudessan ins supponer. Ma en pliras hallas e lavuratoris datti vita e dapi in temp datti er art en las hallas da l’anteriura fabrica da ponn. Uschia èn ils dus artists Quirina Lechmann, sopranista ed oriunda da Mustér e Gianin Conrad, artist contemporan oriund da Cuira, sa chasads en ina da las anteriuras hallas. Planisà da realisar è in lieu per unir lur differents arts, declera Quirina Lechmann.

Daditg tschertgà – uss chattà

Gia in temp sajan els stads a la tschertga da localitads adattadas. Avant intgins onns hajan els gì affittà a Cuira localitads, ma ils criteris impurtants, sco avunda plaz e pajabel, quels sajan a Trun pli ch’ademplids. Uschia stoppian els far pli pitschna la halla ed els hajan gia cumenzà cun far mirs e cun far las lavurs da renovaziun.

Uschia possia vegnir cumbinà l’atelier cun ina halla, nua ch’ins po cumbinar exposiziuns d’art cun concerts u cun autras variantas, declera Quirina Lechmann. La «Scala Trun» duai vegnir averta la fin d’avrigl cun in di da portas avertas e quai betg sulet en l’atelier dals artists, mabain en cumbinaziun cun tut las persunas che han prendì a tschains localitads en l’anteriura fabrica da ponn a Trun.