L’interpresa Distec ha cumprà ils bajetgs il 2005 e manà passa 10 onns la stanzaria en quest lieu. Perquai che la concurrenza cun l’exteriur era memia gronda, ha ella serrà dal tuttafatg questa partiziun. Dapi lura emprova ella da laschar a tschains las localitads. Cunquai che tut è creschì ermeticamain n’èsi gnanc uschè simpel da chattar affittaders adattads, di Elia Marino Wagner da la Distec SA.

En tut set edifizis

L’areal da l’anteriura fabrica da ponn a Trun è fitg grond. Uschia dettia quai hallas grondas ed autas da quasi 1’000 meters quadrat, ma era fitg pitschens locals che possian sulet vegnir duvrads per magasinar material, declera Wagner. La Distec saja dentant fitg interessada da laschar a tschains las localitads, pertge ina vendita na vegnia il mument betg en dumonda.

Ed il mument vesia quai ora bain cun laschar a tschains. Uschia sajan plirs locals affittads, per exempel al chantun ed auters sco la pizzaria spetgian dentant sin in locatur. Ma tut en tut sajan els cuntents ed hajan per exempel l’onn passà investì en renovaziun e mantegniment dals bajetgs radund 100’000 francs.

Collavuraziun cun «Trun Cultura»

Gia dapi in temp sajan els en contractivas cun l’uniun Trun Cultura. Uschia dettia in'offerta, l’uniun stoppia dentant l’emprim decider, co ir vinavant, accentuescha Wagner. Per els fiss ina soluziun cun l’uniun ideala, d’ina vart da laschar a lunga vista a tschains las localitads e da l’autra che las grondas hallas che n’èn betg simplas da laschar a tschains vegnissan duvradas. Ma en emprima lingia saja da guardar, ch'i dettia nova vita e gliez saja l’idea e l’intenziun.