L'istorgia da la fabrica a Trun cumenza cun explotar fier. Uschia deva quai sisum il vitg da Trun ils furns per luentar il fier e las ferrarias e serrarias per elavurar il material. Quai era la ferraria da l’interpresa Bavier da Cuira a Trun e cun quella aveva la vischnanca in contract, nua ch'i vegniva fixà ch'i duai vegnir introducì in auter segment d’industria, cura che l’explotaziun e l'elavuraziun da fier na rendia betg.

Uschia è il 1863/65 vegnida fundada l’emprima fabrica da ponn a Trun, èsi da leger en il cudesch «Trun – vargau e present». Quella sto dentant paucs onns pli tard vegnir liquidada. La fabrica da ponn Trun è la finala vegnida refundada il 1912 da Gion Fidel Tuor e Fritz Staudenmann ed il 1926 surpiglia Tuor definitiv la direcziun.

Plirs onns da success

Ils proxims onns vegn la fabrica engrondida cuntinuadamain e po nudar plirs onns da grond success. Uschia vegniva producì surtut da lavureras e lavurers indigens e la devisa era che tut vegn producì a Trun – davent da la launa fin al vestgì.

Il 1931 vegn l’emprima filiala averta a Cuira, suenter datti er filialas a Turitg, Winterthur, Son Gagl, Soloturn, Bienna e Berna. Al punct culminant da la fabrica da ponn lavuran 440 persunas a Trun. Il 1962 po la fabrica festivar il giubileum da 50 onns – quai durant in temp, cura ch'i va bain cun l’interpresa.

Ils onns da digren

Ils onns 70 vegn la situaziun pli difficila. Uschia sto il maun public sustegnair la fabrica da ponn ed il 1985 vegni tar ina redimensiun dal manaschi e duas partiziuns ston serrar. Suenter novs sforzs da dar schlantsch a l’interpresa ils onns 90 sto la fabrica da ponn a Trun la finala serrar las portas ils 23 da schaner 2001. Sco motivs per il digren numna il cudesch da Trun, la situaziun geografica, la concurrenza dals stadis da l'ost e da l'orient, ma era sbagls dal cader e las numerusas midadas da direcziun. La marca cun si il Tschut da Trun resta dentant anc a blers en buna memoria.