Ils parlaments da las vischnancas da Tujetsch e Mustér han decis da dar en futur dus milliuns francs ad onn a Sedrun-Mustér Turissem. Quai en ina sesida communabla ed omadus parlaments unanim. Budgetà per il 2021 eran 1,7 milliuns. La purschida per la carta da giasts è uschia garantida fin il 2023.

Surtut impurtant per las vischnancas sisum la Cadi èsi stà da mussar unitad. Perquai hajan ins era fatg la sesida communabla – ed era envidà Simona Barmettler, la directura da Sedrun-Mustér Turissem e Raphael Krucker il CEO da la Andermatt Swiss Alps. Lezs han alura era preschentà las purschidas ed ils arguments da las pendicularas.

Da discutar ha surtut dà la purschida per ils possessurs d'abitaziuns secundaras. Questa purschida na saja betg cuntentaivla. Per las pendicularas saja dentant fitg impurtant da vender abunaments da l’onn, surtut als possessurs d’abitaziuns secundaras, e lezs sajan era pli favuraivels. Uschia sajan ins sa cunvegnì da porscher almain quest onn – la purschida da la carta da giasts per ils possessurs d’abitaziuns secundaras sulet per set dis en fila. En futur sajan dentant era las pendicularas prontas da discutar, ma ina tala integraziun en la carta da giasts, vegness almain 200’000 francs pli chara che fin uss, ha ditg Krucker.

Cifras da la carta da giasts actuala

Custar duai la carta da giasts en futur 625'000 francs ad onn, dentant senza las purschidas da la viafier Matterhorn-Gottard. Las pendicularas da Sedrun-Andermatt e Mustér survegnan ina contribuziun da 485'000 francs ad onn fin il 2023. Quai pussibiliteschia da planisar era per ils partenaris, uschia l’argument principal da las vischnancas. Integrada en la purschida da las pendicularas è l’access liber per tut ils giasts davent da l’emprima pernottaziun – e per ils possessurs d’abitaziuns secundaras ina carta da set dis en fila.

In dals votums en la sesida communabla dals parlaments communals è stà – sch’ils custs per las pendicularas restian tuttina sco ils ultims onns, quai che saja vegni sincerà, alura na possia ina tala reducziun da purschida betg vegnir argumentada. Dentant ha il represchentant per las pendicularas Raphael Krucker argumentà, che las pendicularas hajan stuì far quest pass e ch’els sajan uss fitg cuntents da pudair planisar cun las contribuziuns actualas, senza stuair contractar mintg’onn.

Carta d’indigens sur plirs dis

Ina da las purschidas novas è la carta per indigens. Quella pussibilitescha a tuttas abitantas ed abitants da las duas vischnancas da nizzegiar las purschidas da las pendicularas da Mustér e Sedrun-Andermatt per set dis. Questa carta d’indigens na vegnia dentant betg finanziada cun daners da turissem, mabain saja ina purschida supplementara dasper la carta da giasts – quasi in regal da las pendicularas a la populaziun indigena, han ils dus presidents communalas Martin Cavegn da Tujetsch e René Epp da Mustér sincerà a la sesida communabla.

Possessurs d'abitaziuns secundaras n'èn betg cuntents

Las possessuras ed ils possessurs da segundas abitaziuns a Mustér e Sedrun cumbattan vinavant per ina carta da giasts pli faira. Il fatg, che la purschida da las pendicularas è limitada per els sin 7 dis en roda, disturba la presidenta da l'Uniun IG Tujetsch,Vreni Müller-Hemmi. Per auters giasts na dettia betg ina tala limita. Vid lur critica n'haja pia er la sesida communabla dals parlaments da Tujetsch e Mustér midà nagut. Tuttina veglian ils possessurs da segundas abitaziuns tschertgar il dialog cun las 2 vischnancas.