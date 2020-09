Suenter che la societad acziunaria Sedrun Mustér Turissem è vegnida fundada l’entschatta da quest onn ha l’anteriura uniun, cun il medem num, pers ses intent. L'entira organisaziun è ida vi en ils mauns da la nova societad d’acziunaris nua che las duas vischnancas da Tujetsch e Mustér possedan las aczias ed han era la maioritad en il cussegl d’administraziun.

Votaziun consultativa

Uschia è vegnì fatg la proposta da far ina votaziun consultativa co ir vinavant cun l’uniun. Ils commembers han alura decis da vulair schliar l’uniun. Per far quai pass basegna quai uss la liquidaziun d’ina radunanza extraordinaria. Il termin per quella n'è anc betg enconuschent.

Forum turistic

La suprastanza e l’ultim president da l’uniun Sedrun Mustér Turissem Silvio Schmid han fatg la proposta da dar in nov intent a l’uniun e uschia porscher ina plattafurma da discussiun per il turissem. Quella vegnia a mancar cun la societad d’acziunaris ed in barat tranter tut ils exponents dal turissem en la regiun fiss stà ina buna chaussa, ha ditg Silvio Schmid. Ma el possia era viver cun schliar l’uniun. Ils daners vegnan ad ir tenor ils statuts da l’uniun a las vischnancas da Tujetsch e Mustér.

Per tadlar curt e concis: